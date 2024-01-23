Украина вышла из соглашения о взаимодействии МВД стран СНГ в сфере борьбы с преступностью

Документ подписывали в Алма-Ате 24 апреля 1992 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Украина вышла из соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел государств - участников СНГ в области борьбы с преступностью. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Осуществлен выход Украины из соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел [Содружества] Независимых Государств в сфере борьбы с преступностью", - написал он в Telegram-канале.

Документ был подписан 24 апреля 1992 года в Алма-Ате.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.