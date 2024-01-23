Кабмин Украины назначил нового главу администрации Запорожья

Им стал Иван Федоров сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины уволен Малашко Юрий Анатольевич с должности председателя Запорожской областной государственной администрации, назначен Федоров Иван Сергеевич", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Что стало причиной смены главы региона, не сообщается.

Малашко был назначен на должность в феврале 2023 года, он выходец из силовых структур, работал в Службе безопасности Украины.