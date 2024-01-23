Хейли заявила, что не собирается выходить из президентской гонки в США

Бывший постоянный представитель при ООН пообещала "бороться до закрытия последнего участка"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли не собирается выходить из президентской гонки в США в случае неудовлетворительных результатов на первичных выборах (праймериз) кандидата в президенты от Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. Об этом она сообщила в эфире телекомпании CNN.

Ее попросили прокомментировать слова ее соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа, который предположил, что Хейли откажется от участия в праймериз вслед за другими претендентами. "Я не поступаю так, как он говорит мне поступать", - ответила бывший губернатор штата Южная Каролина.

Она пообещала "бороться до закрытия последнего участка". "Я не собираюсь говорить о некрологе (своей предвыборной кампании - прим. ТАСС) только потому, что вы все [журналисты] думаете, будто нам стоит об этом говорить", - добавила Хейли.

Во вторник в штате Нью-Гэмпшир проходят праймериз республиканцев. Хейли является главным соперником Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии после выхода из гонки бизнесмена Вивека Рамасвами, экс-губернаторов штатов Нью-Джерси и Арканзас Криса Кристи и Асы Хатчинсона, а также губернатора Флориды Рона Десантиса. Рамасвами и Десантис заявили, что поддерживают бывшего главу государства Трампа. Хатчинсон поддержал Хейли.

25 апреля 2023 года президент США Джо Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.