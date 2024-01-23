В Минске возбудили уголовное дело в отношении представителя совета оппозиции Кравцова

Белорусский СК предложил обвиняемому явиться в следственное ведомство в Минске

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении находящегося за рубежом представителя Координационного совета (КС) оппозиции Ивана Кравцова. Об этом сообщили в следственном ведомстве республики.

"Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении Ивана Кравцова - секретаря так называемого Координационного совета. Соответствующее решение согласовано Генеральным прокурором Республики Беларусь", - говорится в сообщении СК.

В комитете уточнили, что Кравцову инкриминируют совершение правонарушений по ч. 3 ст. 130 ("Разжигание розни"), ч. 4 ст. 209 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 357 ("Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти") и ч. 1 ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования либо участие в нем") Уголовного кодекса. Белорусский СК предложил обвиняемому Кравцову явиться в следственное ведомство в Минске.

В октябре 2022 года СК Белоруссии начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей так называемого Координационного совета во главе со Светланой Тихановской. В марте 2023 года Тихановская была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы. Проходившие с ней по делу представители КС заочно были осуждены: Павел Латушко - к 18 годам заключения в исправительной колонии усиленного режима, Ольга Ковалькова, Мария Мороз и Сергей Дылевский - к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В начале декабря 2023 года заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что за неделю силовики провели более 130 обысков и 145 наложений ареста на имущество у членов так называемого Координационного совета оппозиции.