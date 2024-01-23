Трюдо допустил, что Трамп может быть непредсказуем

Канада все равно готова с ним работать, подчеркнул премьер-министр

ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство Канады готово работать с любой администрацией США, в том числе с республиканцем Дональдом Трампом, если он вновь одержит победу на президентских выборах. Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам в Монреале. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Одна из важных вещей для любого канадского правительства - продолжать конструктивно работать с любой американской администрацией", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос, готов ли его кабинет министров работать с администрацией республиканца. - Очевидно, Трамп представляет определенную степень непредсказуемости, но мы позаботимся о том, чтобы быть готовыми к любому развитию событий".

Премьер добавил, что во время первого президентского срока Трампа у Канады и США были определенные трудности в отношениях, но страны смогли их преодолеть. Трюдо также отметил, что его правительство всегда будет действовать в интересах Канады.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Действующий глава государства Джо Байден в апреле 2023 года заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.