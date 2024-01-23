Британия и Бельгия согласились сотрудничать в вопросе конфискации активов России

Стороны также обсудили совместные удары США и Великобритании по объектам мятежного йеменского движения "Ансар Аллах"

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Великобритания и Бельгия будут сотрудничать в вопросе введения новых санкций против России и конфискации ее активов. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака по итогам его встречи с бельгийским коллегой Александером де Кроо в Лондоне.

"Они согласились продолжать действовать сообща в вопросе санкций и конфискации активов, чтобы лишить российскую военную машину ресурсов и гарантировать, что Украина может быть восстановлена", - сказано в заявлении.

Кроме того, лидеры обсудили совместные удары США и Великобритании по объектам мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", указав на важность "защиты свободы навигации и сдерживания враждебной активности Ирана в регионе".

Сунак и де Кроо также объявили, что в ближайшие недели будет выработано соглашение о сотрудничестве между странами в области правопорядка, которое направлено на борьбу с нелегальной иммиграцией, в том числе путем укрепления взаимодействия по вопросу обмена разведданными. Помимо этого, лидеры обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере энергетической безопасности.