В Литве сообщили, что три пограничника Белоруссии проникли на территорию страны

Генерал Рустамас Любаевас обратился за разъяснениями к белорусской стороне

ВИЛЬНЮС, 23 января. /ТАСС/. Трое вооруженных пограничников Белоруссии проникли на территорию Литвы в Игналинском районе. С таким утверждением выступил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"Мы зафиксировали нарушение и полностью контролировали ситуацию. К месту происшествия были оперативно направлены дополнительные наряды. Инцидент развития не имел, так как до их прибытия белорусы вернулись на свою территорию", - сказал он журналистам.

По информации литовской погранслужбы, инцидент произошел в понедельник. Ведомство утверждает, что трое вооруженных белорусских пограничников на два с половиной метра проникли на территорию Литвы и начали двигаться между линией границы и физическим ограждением из стержневой сетки и колючей проволоки, построенным Литвой для борьбы с нелегальной миграцией.

"Это было намеренным действием. Белорусские пограничники прекрасно знают, где проходит линия границы. Они не могли не видеть пограничные знаки и находящееся сразу за линией границы заграждение", - сказал Любаевас.

Генерал обратился за разъяснениями к белорусской стороне и проинформировал МИД Литвы, который оценивает возможность вручения ноты.