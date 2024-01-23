В Минске заявили о нарушении странами НАТО положений Венского документа о безопасности

Представитель Минобороны республики Валерий Ревенко отметил, что альянс нарушил положения глав V и VI

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Страны НАТО, не уведомив Белоруссию о подготовке проведения на их территории военных учений, нарушили положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

"Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа [2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности], действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тыс. военнослужащих на "крупнейшее за десятилетия" учение, но ни уведомления, ни приглашения Республика Беларусь не получала", - написал Ревенко в соцсети X.

Начальник департамента белорусского Минобороны указал на то, что действиями стран НАТО "нарушены положения глав V и VI Венского документа, предписывающие направление информации об учениях и приглашения принять участие в наблюдении". "Такой подход не имеет ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе", - подчеркнул он.

"Отдельно можно вспомнить и Польшу, которая планирует в конце февраля начать учение "Другон-2024" с существенным превышением пороговых значений. Польская сторона также проигнорировала свои обязательства по Венскому документу", - отметил Ревенко.

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, принятый странами ОБСЕ, предусматривает ежегодный обмен информацией о личном составе вооруженных сил, основных системах вооружения и техники в зоне применения мер укрепления доверия и безопасности, оборонном планировании и военных бюджетах.