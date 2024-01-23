В Хорватии заявили, что из-за действий РФ Сараево и Киев имеют шанс на членство в ЕС

Премьер-министр республики Андрей Пленкович отметил, что именно Загреб на протяжении многих лет выступает за ускорение принятия БиГ

БЕЛГРАД, 23 января. /ТАСС/. Босния и Герцеговина (БиГ) и Украина имеют шанс стать полноправными членами Евросоюза из-за действий России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе своего визита в Сараево.

"В прошедшие два года произошли тектонические изменения, когда речь заходит о политике расширения. Если бы кто-то спросил кого-либо из нас два года назад, подаст ли Украина заявку на членство в ЕС, получит ли Украина статус кандидата, даст ли ЕС Украине и Молдавии позитивное решение о начале переговоров [о вступлении], вероятно, все бы сказали: "Нет, это невозможно". Тем не менее российская агрессия по отношению к Украине и политика [президента России Владимира] Путина ускорили процесс расширения", - сказал Пленкович.

"Действительно, этот изменившийся контекст методологии переговоров также дает шанс Боснии и Герцеговине", - отметил премьер, добавив, что именно Хорватия на протяжении многих лет выступает за ускорение принятия БиГ в состав ЕС.

Глава Совета министров БиГ Боряна Кристо отметила, что вступление в ЕС является сложной процедурой, но она рассчитывает на назначение даты начала переговоров о евроинтеграции к предстоящему в марте заседанию Совета ЕС.

Сейчас Евросоюз насчитывает 27 стран. Статус кандидатов на вступление в сообщество имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Ранее Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией и Украиной, они могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал в марте вернуться к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.