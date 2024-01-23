Молдавские пограничники получили право не пускать в Приднестровье местных жителей

Разрешения на пересечение государственной границы не будут выдаваться на основании документов, выданных властями приднестровского региона, сообщили в пограничной полиции

КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Молдавские пограничники получили право не пропускать в Приднестровье жителей непризнанной республики. Так в пограничной полиции прокомментировали ТАСС инцидент с депортацией из Кишиневского международного аэропорта председателя тираспольского городского суда Анны Мамей.

"Разрешения на пересечение государственной границы не будут выдаваться на основании документов, выданных властями приднестровского региона, так как они не признаны. При этом они могут быть предъявлены в качестве подтверждающих документов для въезда иностранцев на территорию страны. Однако решение о праве на пересечение государственной границы будет принимать сотрудник пограничной полиции на линии паспортного контроля, который будет рассматривать индивидуально каждого человека в зависимости от представленных документов и заявленной цели", - сказали в пресс-службе.

По уточненным данным, Мамей, которая является уроженкой Приднестровья и постоянно проживает в Тирасполе, была накануне депортирована в Россию, так как у нее гражданства РФ и Приднестровья. Ранее границу с Приднестровьем закрыла Украина, поэтому другой возможности попасть в Приднестровье у Мамей нет. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в "данном случае Молдавия перешла все красные линии и грубейшим образом нарушила права и свободы человека".