Лукашенко освободил от должности замглавы своей администрации Ермоловича

Он приступает к работе в новом составе Коллегии Евразийской экономической комиссии

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должности заместителя главы свой администрации Максима Ермоловича, который приступает к работе в новом составе Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Максим Ермолович освобожден от должности заместителя главы администрации президента Республики Беларусь. В ЕЭК он займет пост члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию", - говорится в сообщении.

Также Валентин Татарицкий освобожден от должности председателя Государственного комитета по стандартизации. Он будет работать в качестве члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК.