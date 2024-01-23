На Украине город Новомосковск переименуют в Новую Самарь

По данным издания "Страна", местный городской совет также рассматривал варианты Самар и Присамарск

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Власти города Новомосковска Днепропетровской области Украины приняли решение о его переименовании в Новую Самарь. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По данным издания, местный городской совет также рассматривал варианты Самар и Присамарск. Теперь для вступления переименования в силу его должна утвердить Верховная рада.

Переименования географических объектов и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.