Непростое положение Зеленского и замороженные активы России. События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский находится сейчас в непростом положении - ему перестали давать деньги из-за границы, а внутри страны у него много недовольных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разработка законодательного механизма, который позволит ЕС передать Киеву замороженные активы России, может занять еще до двух лет, сообщил вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и четыре атаки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

На всех направлениях, включая донецкое, южнодонецкое, херсонское и запорожское, противник потерял за сутки до 755 бойцов, отметили в ведомстве.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки были поражены пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", живая сила и военная техника в 147 районах, проинформировали в Минобороны России. Средства ПВО РФ за сутки сбили 56 украинских беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества. Цель удара достигнута, указали в МО РФ.

Обученные военные

США и около 30 их стран-партнеров обучили в общей сложности 118 тыс. украинских военных на объектах в разных государствах мира, сообщил представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл. Он подчеркнул, что одни только США подготовили около 18 тыс. украинских военных, в том числе около 16,3 тыс. на базе в Германии. Порядка 1,5 тыс. украинцев проходят боевую подготовку прямо сейчас.

Поставки вооружений

Западные страны должны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракет, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что перебои в поставках вооружений Киеву могут в конечном счете "привести к еще большему кровопролитию и хаосу". По словам Остина, "суверенная и безопасная Украина имеет критическое значение для мировой безопасности" и поддержка Украины "не должна пошатнуться".

Глава Пентагона подчеркнул также, что США не фиксируют нецелевого применения Украиной поставленных ей американских вооружений и продолжают тщательно следить за поставками военной помощи Киеву.

Абсурдный камуфляж

Президент Украины Владимир Зеленский находится сейчас в непростом положении - ему перестали давать деньги из-за границы, а внутри страны у него много недовольных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя подписанный Зеленским указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ, представитель Кремля назвал его абсурдным, отметив, что украинскому лидеру "нужно чем-то камуфлировать свои позиции".

Говоря о заявлениях из европейских столиц об опасности, которая якобы исходит от России, Песков объяснил это тем, что европейцы потратили много денег на Украину, а эта инвестиция прогорела и стало понятно, то деньги выброшены на ветер.

Работа над активами

Разработка законодательного механизма, который позволит ЕС передать Киеву замороженные активы России, может занять еще до двух лет, сообщил вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар. Он пояснил, что подобная система может подразумевать заключение соглашения между ЕС и Украиной или создание регистра при Совете Европы, который позволит собирать информацию о "причиненном Украине военном ущербе".

По словам представителя эстонского МИД, сейчас западные страны прорабатывают варианты, которые позволили бы обойти проблемы, связанные с неприкосновенностью российских активов, защищенных иммунитетом. Тот факт, что работа над передачей активов ведется уже полтора года, свидетельствует о том, что "это очень сложный юридический вопрос", добавил Кодар.

Восстановить запрет

Венгрия для защиты своего рынка хотела бы восстановить запрет Евросоюза на поставки зерна с Украины в страны Центральной Европы, действовавший до 15 сентября 2023 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвующий во встрече глав торговых ведомств стран ЕС в Брюсселе.

Неизвестные украинцы угрожали Сийярто убийством перед его поездкой в Ужгород на встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Однако венгерский министр подчеркнул намерение провести переговоры с украинским коллегой 29 января. Сийярто рассказал, что угрозы поступили в венгерское посольство в Киеве и были направлены на срыв переговоров. Однако Киев заверил Будапешт в том, что для проведения этой встречи будут приняты серьезные меры безопасности.

Ожидается, что на переговорах с Сийярто вместе с Кулебой будет присутствовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Одной из тем их дискуссий станет подготовка встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского.