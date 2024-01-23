Экс-сотрудник Пентагона считает, что после поражения Украины столицей может стать Львов

По мнению Стивен Брайена, у украинской армии "нет возможности остановить русских"

ГОНКОНГ, 23 января. /ТАСС/. Столица Украины после поражения украинских ВС может быть перенесена из Киева во Львов. Такое мнение выразил бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в материале, опубликованном на сайте издания Asia Times.

"Новая политика [Соединенных Штатов] в отношении Украины формировалась в последние месяцы. <...> Эта политика призвана справиться с новой реальностью, согласно которой Украина проиграет войну и украинскому правительству, возможно, придется эвакуировать Киев. <...> В основе этой политики лежит установление эффективного контроля над [начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом] Будановым, в том числе в целях переноса столицы Украины, вероятно, во Львов", - полагает Брайен.

Кроме того, по его сведениям, "в Киеве ходят слухи о том, что президент Владимир Зеленский уволит главу своих вооруженных сил генерала Валерия Залужного", которого "заменит Буданов". Как отмечает Брайен, Зеленский и Залужный "уже некоторое время не ладят друг с другом". Формальным же поводом для увольнения главкома, предполагает автор, станет ситуация вокруг Авдеевки.

По мнению Брайена, у украинской армии "нет возможности остановить [русских]". Это, считает он, прекрасно осознают в ЕС и США, в связи с чем "Европа сейчас в панике", а Вашингтон пытается сформулировать новою политику в отношении ситуации вокруг Украины.