Президент Кипра высказался за прекращение военных действий на Украине и установление мира

Никос Христодулидис заявил, что российская спецоперация показала, что мир в Европе и не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся

НИКОСИЯ, 23 января. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис считает необходимым скорейшее прекращение военных действий на Украине и установление прочного мира. Об этом он заявил на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, выдержки его выступления распространило правительственное Бюро печати и информации.

"Мы должны сосредоточить свое внимание на прекращении военных действий и обеспечении прочного мира на Украине на основе принципов международного права и Устава ООН", - сказал он. Как утверждал президент Кипра, "незаконное вторжение России на Украину <...> показало, что мир в Европе и <...> больше не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся". "Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку единства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", - продолжал Христодулидис. "Мы никогда не признаем изменения границ, вызванного насилием и войной", - добавил он.

Никосия неоднократно осуждала решение Москвы о начале специальной военной операции и в итоге присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая закрытие воздушного пространства для самолетов из РФ. После этого шага Россия включила Кипр в число недружественных стран.