Премьер Словакии заявил, что Киев живет нормальной жизнью

Роберт Фицо отметил, что там не ощущается локализованный военный конфликт

БРАТИСЛАВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев живет нормальной жизнью и там не ощущается локализованный военный конфликт. Таким образом он ответил на вопрос словацкого журналиста о том, почему в среду Фицо встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде, а не поедет в столицу Украины, где "рвутся ракеты и люди бегают в бомбоубежище".

"[На Украине] происходит какой-то локализованный конфликт. Скажите мне, зачем бы я ехал в Киев, когда могу встретиться с председателем украинского правительства в Ужгороде? Не вижу разницы. Вы думаете, что в Киеве война? Вы, наверное, смеетесь. Надеюсь, что вы так не думаете на самом деле. Езжайте туда и вы узнаете, что в этом городе идет нормальная жизнь", - сказал Фицо.

Как заявил 20 января глава словацкого кабмина, он проинформирует Шмыгаля, что Словакия не будет поставлять оружие Украине и не поддерживает ее планы присоединиться к НАТО. Братислава, по словам премьера, которые передало Словацкое телевидение, готова воспользоваться правом вето в Североатлантическом альянсе, так как возможное вступление Киева в блок рискует стать "фундаментом Третьей мировой войны". Фицо подчеркнул, что в случае вступления в ЕС Киев "должен выполнять условия", предъявляемые ко всем государствам-кандидатам. Также словацкий премьер сказал, что "Украина находится под полным контролем и влиянием США", а ЕС, по его словам, совершает "большую ошибку", не имея собственной позиции по ситуации в этой стране, а соглашается с американским подходом.