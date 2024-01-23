Африканское командование ВС США нанесло удар по группировке "Аш-Шабаб" в Сомали

По данным командования, гражданское население не пострадало

НАЙРОБИ, 23 января. /ТАСС/. По запросу федерального правительства Сомали Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) нанесло 21 января масштабный авиаудар по террористической группировке "Аш-Шабаб". Об этом сообщается на сайте командования.

Как отмечается, удар был нанесен в отдаленном районе Сомали, примерно в 35 км к северо-востоку от населенного пункта Кисмайо. По первоначальным оценкам, в результате авиаудара ликвидированы трое террористов "Аш-Шабаб". Гражданское население не пострадало, добавляет командование.

АФРИКОМ продолжит оценивать результаты этого авиаудара.

18 декабря сомалийское информационное агентство SONNA сообщило, что подразделения армии Сомали в ходе совместной операции с АФРИКОМ уничтожили одного из командиров "Аш-Шабаб" в регионе Средняя Джуба на юге страны, имя погибшего не сообщалось.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков, которые в основном действуют в центральных и южных частях страны.