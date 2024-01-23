Пентагон: контактная группа Запада обсудила создание коалиции по дальнейшему развитию ВСУ

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Контактная группа Запада по поставкам оружия Киеву обсудила на нынешнем совещании в том числе создание коалиции по дальнейшему развитию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Часть сегодняшней встречи сфокусирована на будущих Вооруженных силах Украины и оценке способности коалиции поддерживать украинские силы обороны", - сказала она, выступая на специальном брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

По словам Уолландер, страны - участницы группы намерены в тесном сотрудничестве с Украиной создать "грозную боевую силу, которая сможет защищаться и противостоять будущим угрозам со стороны Москвы".