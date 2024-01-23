Президент Польши объявил о помиловании экс-главы МВД и его бывшего заместителя

Анджей Дуда также потребовал "немедленного освобождения" политиков

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда объявил о помиловании экс-главы МВД страны Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика, арестованных по делу о коррупции.

"Господа [Каминьский и Вонсик] помилованы. Подтверждаю это", - заявил Дуда, слова которого приводит радиостанция RMF24. Он также потребовал "немедленного освобождения" политиков.

Депутаты Сейма (нижней палаты польского парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" Каминьский и Вонсик были арестованы 9 января в президентском дворце. 20 декабря прошлого года суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы "Центральное антикоррупционное бюро".

11 января Дуда начал процедуру помилования в отношении двух политиков. В тот же день в Варшаве прошел марш "Свободных поляков" в поддержку Каминьского и Вонсика, участие в котором приняли несколько десятков тысяч человек.