Пентагон: Киев утверждает, что некоторые подразделения ВСУ не имеют нужных боеприпасов

В ведомстве также отметили, что США продолжают поставку Украине вооружений, контракты на выпуск которых были заключены до расходования отведенных на это средств

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Власти в Киеве утверждают, что некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) теперь не имеют нужных боеприпасов в связи с приостановкой основной части американской военной помощи ввиду того, что Вашингтон израсходовал отведенные на такие программы бюджетные средства. Об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Мы слышали отчеты, полученные от украинского правительства, от министерства обороны и Генерального штаба Украины, и свидетельствующие об их обеспокоенности тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются", - сказала представитель американского военного ведомства. Она выступила на специальном брифинге для журналистов по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники.

Уолландер также сообщила, что Соединенные Штаты продолжают поставку Украине только тех вооружений, контракты на выпуск которых были заключены в 2022-2023 годах, то есть до расходования отведенных на это средств.

"Большая часть военных возможностей, с целью обеспечения которых в последние два года заключались контракты, доставлялась [на Украину] по мере готовности", - сказала она. По словам Уолландер, еще остается часть оружия, контракты на производство которого "были заключены либо в 2022 году, либо в 2023 году", но по разным причинам оно пока не находится на Украине.