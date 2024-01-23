Вишеградская четверка предупредила ЕС, что протесты фермеров могут охватить всю Европу

Венгрия, Словакия, Польша и Чехия призвали Еврокомиссию защищать интересы европейских фермеров

БУДАПЕШТ, 23 января. /ТАСС/. Страны Вишеградской группы - Венгрия, Словакия, Польша и Чехия - предупредили Еврокомиссию, что если она не будет защищать интересы европейских фермеров, то по всему континенту прокатится мощная волна протестов, которые уже начались в Германии и Франции. Об этом сообщил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь после встречи со своими коллегами из Центральной Европы, состоявшейся в перерыве совещания министров сельского хозяйства стран - членов Евросоюза в Брюсселе.

"Мы согласились с тем, что Брюсселю необходимо срочно заняться сложной ситуацией, в которой оказались европейские фермеры. В противном случае волна протестов, начавшихся в Западной Европе, осенью может с легкостью перерасти в общеевропейскую волну", - написал Надь на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В январе в Германии и Франции прошли массовые демонстрации фермеров, протестующих против сокращения правительственных субсидий, роста цен на топливо, а также ввоза украинской сельхозпродукции на местный рынок. Кроме того, фермеры и водители большегрузных автомобилей в Словакии, Польше и Румынии неоднократно блокировали пункты пропуска на границе с Украиной.

15 января Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия предложили Еврокомиссии восстановить таможенные пошлины на сельхозпродукцию с Украины и обязать украинских сельхозпроизводителей придерживаться стандартов ЕС. Глава Минсельхоза Венгрии заявил, что с тех пор, как в 2022 году Евросоюз отменил таможенные пошлины и квоты на поставки аграрных товаров с Украины, фермеры в Центральной Европе понесли значительные потери. Более дешевая украинская продукция вытесняет продукцию европейских фермеров с традиционных рынков, отметил Надь.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Правительство Венгрии в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.

23 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его правительство хотело бы восстановить запрет Евросоюза на поставки зерна с Украины в Центральную Европу, действовавший до 15 сентября. В то же время он отметил, что Венгрия не запрещает транзит украинского зерна по своей территории в морские порты других стран, чтобы оно могло поступать оттуда на традиционные рынки сбыта в Азию и Африку.