Сотрудник Белого дома обсудил в Египте освобождение удерживаемых ХАМАС заложников

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби сообщил, что не будет раскрывать деталей возможной сделки, которая подразумевала бы освобождение заложников

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Координатор Совета национальной безопасности (СНБ) США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк обсудил с египетскими властями перспективы освобождения удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что не будет раскрывать деталей возможной сделки, которая подразумевала бы освобождение заложников. "Бретт находится в регионе, сегодня он был в Каире", - отметил Кирби, подчеркнув, что Макгурк также совершит другие остановки.

"Несомненно, одна из вещей, о которых он говорит, находясь в регионе, - это возможность очередной сделки по заложникам, реализация которой потребовала бы гуманитарной паузы", - отметил представитель Белого дома. По его словам, Макгурк в ходе поездки также обсуждает вопросы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, действия израильских вооруженных сил в секторе Газа, а также обеспечение защиты мирного населения. По словам Кирби, эти дискуссии носят "трезвый и серьезный" характер.

16 января Кирби заявил, что вашингтонская администрация участвует в консультациях в Катаре относительно возможности новых договоренностей по освобождению заложников ХАМАС. Кирби сообщил, что радикальное движение удерживает "до 140 заложников".