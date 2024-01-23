В Белом доме заявили о готовности предпринять дальнейшие действия против хуситов

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что целью последнего удара по позициям "Ансар Аллах" стали ракетные комплексы, склады и другие объекты хуситов

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы при необходимости предпринять дальнейшие действия для противостояния йеменскому мятежному движению хуситов "Ансар Аллах" в Красном море. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Конечно, мы привлечем хуситов к ответственности, и, как ясно дал понять президент [США Джо Байден], мы без колебаний предпримем дальнейшие действия при необходимости", - сказал Кирби. Чиновник подчеркнул, что США "действуют в составе коалиции, приверженной защите торговых судов и моряков, чтобы поддержать свободу судоходства на крупном международном морском пути".

Кирби добавил, что целью последнего удара США и Великобритании по позициям "Ансар Аллах" стали ракетные комплексы, склады и другие объекты хуситов. Представитель Белого дома отметил, что эти действия были нацелены "на дальнейшее снижение способности хуситов осуществлять атаки на суда в Красном море".

В ночь на 23 января США и Великобритания атаковали военные объекты хуситов в нескольких йеменских провинциях. Согласно совместному заявлению Австралии, Бахрейна, Великобритании, Канады, Нидерландов и США, союзные силы нанесли восемь ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Эти удары стали первыми совместными действиями США и Великобритании с 12 января. За прошедшие с того момента десять дней США самостоятельно несколько раз атаковали позиции йеменских мятежников.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.