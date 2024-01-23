Палестина призвала ввести санкции против Израиля и Нетаньяху

Глава МИД Государства Палестина Рияд аль-Малики отметил, что для прекращения боевых действий Израиль "должен изменить свое отношение, перестать думать, что на территорию Палестины можно вторгаться"

ООН, 23 января. /ТАСС/. Палестина призывает к введению санкций против Израиля и лично премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, заявил глава МИД Государства Палестина Рияд аль-Малики.

"Должны быть пределы того, что Израиль может делать в Палестине. Безнаказанность должна закончиться, должна быть ответственность. Если это необходимо, почему бы и не санкции? Мы призываем к введению санкций против Израиля и против отдельных лиц, начиная с премьер-министра Нетаньяху", - сказал аль-Малики журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, для прекращения боевых действий Израиль "должен изменить свое отношение, перестать думать, что на территорию Палестины можно вторгаться, что ее можно уничтожать". Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, аль-Малики отметил, что не обсуждал с Лавровым возможные шаги России по организации межпалестинских переговоров или прямых контактов с Израилем.