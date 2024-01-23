В Палестине заявили, что хотят видеть в Газе постоянное прекращение огня без условий

Глава МИД Рияд аль-Малики отметил, что Палестинская национальная администрация "никогда не уходила из Газы"

ООН, 23 января. /ТАСС/. Палестинская национальная администрация (ПНА) хотела бы видеть постоянное прекращение огня в секторе Газа без предварительных условий, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

"Мы бы хотели видеть прекращение огня. Прекращение огня без предварительных условий, постоянное, никаких условий для его объявления быть не должно", - сказал аль-Малики журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, ПНА должна осуществлять управление сектором Газа.

Он отметил, что ПНА "никогда не уходила из Газы", 38 тыс. чиновников находятся в секторе, их работа была прервана 7 октября 2023 года, однако они продолжают там находиться. "Как только война закончится, они возобновят работу и оказание услуг населению", - добавил глава МИД.