В Белом доме считают, что в постконфликтном будущем Газы нет места ХАМАС

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби озвучил позицию США о создании палестинского государства во главе с обновленной Палестинской национальной администрацией

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Американская администрация убеждена, что руководству палестинского радикального движения ХАМАС нет места в будущем сектора Газа и управлении анклавом после завершения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы больше не хотим видеть ХАМАС у власти в Газе. Они решили нарушить режим прекращения огня, который был установлен. И мы определенно согласны с нашими израильскими партнерами в том, что каким бы ни было будущее Газы после конфликта, в нем нет места лидерам ХАМАС", - сказал Кирби.

Чиновник в очередной раз озвучил позицию США о создании после завершения конфликта палестинского государства во главе с обновленной Палестинской национальной администрацией. "Мы очень последовательны в вопросе того, как будет выглядеть управление сектором Газа, когда все закончится, - сказал он. - Оно должно представлять стремления палестинского народа, который не представляет ХАМАС. Большинство из них [палестинцев] против того, через что их заставило пройти ХАМАС, развязав такое насилие на территории сектора [Газа]". С точки зрения Вашингтона, "хорошим началом для достижения такого результата станет обновленная палестинская администрация".