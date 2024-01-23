В ООН не знают, когда удастся увеличить объем гуманитарных поставок в Газу

Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик отметил, что для этого есть несколько препятствий

ООН, 23 января. /ТАСС/. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не назвал дату, к которой организация планирует реализовать планы по увеличению гуманитарных поставок в сектор Газа.

"Одной из целью назначения Сигрид Каг (старшим координатором ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа - прим. ТАСС) было увеличить гуманитарные поставки в Газу и разработать специальный механизм", - сказал Дюжаррик.

После этого его спросили, когда именно будут увеличены объемы поставок. "Если бы я назвал вам конкретную дату, это было бы очень глупо с моей стороны", - ответил Дюжаррик. "Препятствия сохраняются. Во-первых, продолжаются боевые действия. Кроме того, препятствия остаются в виде очень сложных механизмов проверки поставок", - объяснил представитель генсека ООН.

Назначение координатора по Газе является одним из требований резолюции Совета Безопасности ООН 2720, принятой в декабре 2023 года. Каг приступила к своим обязанностям 8 января 2024 года. Как поясняет ООН, в этой роли Каг будет "упрощать, координировать, отслеживать и верифицировать" поставки гуманитарных грузов в Газу, а также создаст механизм ООН по ускорению таких поставок через государства, не являющиеся сторонами конфликта.

Каг с 2013 по 2015 год была спецкоординатором Организации по запрещению химического оружия в Сирии, с 2015 по 2017 год - спецкоординатором ООН по Ливану. Она также работала региональным директором по Ближнему Востоку и Северной Африке ЮНИСЕФ, занимала руководящие должности в Международной организации по миграции. Владеет шестью языками, в том числе арабским.