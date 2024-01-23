В центре Рима прошел митинг против отправки вооружений на Украину

Протестующие также выступают против НАТО и участия Италии в альянсе, против политики США и ЕС, "толкающих к войне"

РИМ, 23 января. /ТАСС/. Митинг в знак протеста против направления на Украину оружия прошел в центре Рима, на площади напротив Пантеона, одного из знаковых памятников Вечного города. Эту акцию вновь организовали объединения коммунистического толка и католические ассоциации.

"Сегодня в Сенате (верхней палате итальянского парламента) обсуждается декрет о продлении оказания военной помощи Украине. Это решение уже было принято предыдущим правительством Марио Драги, затем подтверждено нынешним Джорджи Мелони. Такой политический инструмент позволяет в нарушение конституционных принципов отправлять оружие на Украину. Мы представляем то большинство итальянцев, которые против действий, вредящих не только народам Украины и России, но и итальянцам, поскольку ведут к обеднению населения. Вместо того, чтобы тратить деньги на социальные нужны, они идут на оружие Украине", - сказал один из организаторов Алессандро Перри корреспонденту ТАСС.

Протестующие также выступают против НАТО и участия Италии в альянсе, против политики США и ЕС, "толкающих к войне".

Ранее итальянское правительство одобрило продление помощи, в том числе военного характера, Украине до конца года. Соответствующие резолюции были приняты в парламенте. Стало известно о готовности восьмого по счету пакета военной помощи, перечень которого засекречен. Однако, по некоторым подсчетам, Рим потратил на вооружения для Киева от €1,3 млрд до €1,5 млрд.

Согласно последним опросам общественного мнения, все больше итальянцев не согласны с отправкой оружия на Украину. Такую меру не разделяют почти 60% населения.