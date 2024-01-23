Генсек ООН заявил, что Израиль необоснованно отказывает ООН в доставке товаров в Газу

Антониу Гутерриш также призвал к открытию большего числа пропускных пунктов для доставки гуманитарных грузов

ООН, 23 января. /ТАСС/. Израильские власти зачастую отказывают ООН в доставке в сектор Газа крайне необходимых для жителей анклава товаров. Об этом заявил глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы все еще сталкиваемся со сложным процессом проверок и множеством необоснованных отказов в доставке крайне необходимых товаров", - сказал он в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Генсек также призвал к открытию большего числа пропускных пунктов в сектор Газа для доставки гуманитарных грузов. "Нам нужен доступ с севера [анклава]. За первые две недели января из 29 запланированных гуманитарных миссий по доставке жизненно важных товаров к северу от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине - прим. ТАСС) полностью или частично были осуществлены только семь", - подчеркнул глава всемирной организации.