Прокуратура Колумбии начала расследование избрания мэром выходца из России

Ведомство также запросило у МИД страны копию свидетельства о натурализации и подтверждение того, отказался ли Михаил Краснов от российского гражданства

ГАВАНА, 23 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Колумбии начала предварительное расследование обстоятельств предполагаемых нарушений на выборах в отношении избранного в октябре 2023 года на пост мэра города Тунха гражданина Колумбии российского происхождения Михаила Краснова, который работал преподавателем в местном университете.

"Генеральная прокуратура начала предварительное расследование по поводу предполагаемой неспособности новоназначенного мэра города Тунха департамента Бояка Михаила Краснова вступить в должность", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Как уточняется в поступившей в прокуратуру жалобе, Краснов в декабре 2022 года подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии в Тунхе - менее чем за год до того, как был избран мэром 29 октября 2023 года. Согласно местному законодательству, это может являться основанием для невозможности вступления в должность.

Прокуратура отмечает, что проведет расследование "обоснованности процедур, принятых мэром российского происхождения для получения гражданства Колумбии". Ведомство также запросило у МИД страны копию свидетельства о натурализации и подтверждение того, отказался ли Краснов от российского гражданства.

Краснов проживает в Колумбии с 2008 года.