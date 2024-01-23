В Павлограде отказались от переименования города

Против переименования выступила община, сообщил депутат Верховной рады Роман Каптелов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Власти Павлограда Днепропетровской области Украины отказались от его переименования. Такое решение было принято в ходе сессии местного городского совета, сообщил депутат Верховной рады Роман Каптелов.

"Сейчас вопрос переименования города не ко времени, поэтому Павлоград остается Павлоградом. Тем более что против переименования выступает община", - приводит его слова официальный Telegram-канал местной мэрии.

Согласно заключению Украинского института национальной памяти, название города подпадает под действие законодательства о так называемой деколонизации, поскольку связано с именем русского императора Павла Первого. В ноябре 2023 года власти Павлограда провели интернет-опрос горожан, в ходе которого около 83% его участников высказались за сохранение действующего топонима.

Переименования географических объектов и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.