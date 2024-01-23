В США хотят, чтобы Китай оказал влияние для прекращения поставок оружия хуситам

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "Китай имеет влияние на Тегеран"

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. США хотели бы, чтобы Китай использовал свое влияние на Ближнем Востоке для прекращения поставок вооружений мятежному движению йеменских хуситов "Ансар Аллах". Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Китай имеет влияние на Тегеран", - заявил Кирби. "У них есть возможность вести обсуждение с иранскими лидерами, которое не можем вести мы. Поэтому, как мы неоднократно заявляли, мы бы приветствовали конструктивную роль Китая, который использовал бы, как мы знаем, имеющиеся у него влияние и доступ, чтобы воспрепятствовать поставкам вооружений и боеприпасов хуситам", - подчеркнул представитель Белого дома.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.

В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Согласно совместному заявлению Австралии, Бахрейна, Великобритании, Канады, Нидерландов и США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 30 гражданских судов.