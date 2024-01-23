Явка на выборах президента Финляндии на предварительном голосовании достигла почти 44%

Наименьшую активность зафиксировали в автономной области Аландские острова

ХЕЛЬСИНКИ, 23 января. /ТАСС/. 43,9% избирателей отдали голос на выборах президента Финляндии в ходе предварительного голосования, которое завершилось во вторник. Об этом сообщило после закрытия избирательных участков в 20:00 (21:00 мск) Министерство юстиции Финляндии.

Всего проголосовали 1 880 078 человек из 4,2 миллиона обладающих правом голоса. Среди 13 избирательных округов наибольшую активность проявили в Пирканмаа (49,5% избирателей уже проголосовали), Лапландии (49%), Сатакунта (47,6%). Наименьшая активность зафиксирована в автономной области Аландские острова (21,1%).

Предварительное голосование - наиболее популярный способ волеизъявления избирателей в Финляндии, когда голосуют более половины избирателей, участвующих в выборах. На президентских выборах 2024 года оно проводилось с 17 по 23 января. День выборов - воскресенье, 28 января.

Всего в выборах президента 2024 года участвуют девять кандидатов. Основная борьба, согласно соцопросам, развернется между двумя из них: депутатом парламента, экс-главой МИД Пеккой Хаависто и бывшим премьер-министром профессором Александром Стуббом.

Полномочия нынешнего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале 2024 года, он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.