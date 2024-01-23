В погранкомитете Белоруссии заявили о снижении количества провокаций со стороны Украины

По словам руководителя ведомства Константина Молостова, это связано со многими факторами, "в том числе и с ситуацией внутри Украины"

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Количество провокаций на белорусско-украинской границе в последнее время снизилось. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Константин Молостов.

"Существуют мелкие провокации, в том числе с применением беспилотной авиации. Но на сегодняшний день, с начала 2024 года, да и в конце 2023 года, мы отмечаем сокращение этих мелких провокаций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

По словам руководителя пограничного ведомства, это связано со многими факторами, "в том числе и с ситуацией внутри Украины". "И, конечно же, это зависит от субъективного фактора: кто находится рядом с нами на сопредельной стороне непосредственно вблизи государственной границы. Одни себя достойно ведут, другие - не очень. Количество и содержание провокаций зависит в том числе и от этого", - отметил Молостов.

По его словам, в настоящее время приостановлена двусторонняя демаркация границы с Украиной, однако с белорусской стороны продолжаются работы по оборудованию приграничной полосы. "Она на сегодняшний день приостановлена, хотя с нашей стороны предпринимаются все активные мероприятия: мы нанимаем подрядные организации [для проведения работ на границе]. Это о многом говорит", - сказал председатель погранкомитета.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км.