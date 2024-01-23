"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаках на базу США на западе страны

Они были совершены при помощи беспилотников и стали ответом на массовые убийства, совершаемые Израилем

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" объявило о совершении двух атак на военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар (на западе республики), на которой присутствуют военнослужащие Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Как отмечается в тексте, атаки были совершены при помощи беспилотников и стали ответом на "массовые убийства, совершаемые [Израилем] <…> в Газе", а также частью усилий по "противодействию американским оккупационным силам в Ираке и регионе".

Информация о последствиях атак не приводится.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".