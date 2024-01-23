Египет и ЕС подчеркнули важность сохранения свободы судоходства в Красном море

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили эскалацию в секторе Газа и призвали к "прекращению огня и доставке гуманитарной помощи в анклав"

КАИР, 23 января. /ТАСС/. Основные навигационные права и свобода судоходства должны сохраняться в акватории Аденского залива и Красного моря в соответствии с нормами международного права. С таким заявлением выступили Египет и страны Евросоюза по итогам заседания ассоциативного совета Египет - ЕС, прошедшего во вторник в Брюсселе.

"ЕС и Египет признают важность сохранения навигационных прав и свободы судоходства в Аденском заливе и Красном море в соответствии с международным правом и, в частности, с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в итоговом заявлении, опубликованном на официальной странице Министерства иностранных дел Египта в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили палестинскую проблему и эскалацию в секторе Газа и призвали к "прекращению огня и доставке гуманитарной помощи в анклав". При этом в документе отмечается, что Египет призвал к немедленному перемирию, в то время как ЕС придерживается в данном вопросе концепции гуманитарных пауз. В то же время европейские страны и Египет единогласно осудили все нарушения международного гуманитарного права в зонах вооруженных конфликтов и, в частности, подтвердили стремление продолжать тесное сотрудничество между Каиром и Брюсселем с целью "облегчения тяжелого положения жителей сектора Газа". Евросоюз и Египет подчеркнули, что "единственным способом достичь справедливого и всеобъемлющего решения кризиса на Ближнем Востоке является реализация принципа двух государств" и создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Стороны согласились с тем, что любые формы насильственного выселения палестинцев с их территорий являются, по их мнению, "категорически неприемлемыми".