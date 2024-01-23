ФРГ отправит Киеву шесть вертолетов Sea King

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Германия "пообещала Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King". Об этом сообщило Минобороны ФРГ в X (ранее Twitter).
В публикации не уточняется, когда поставка будет осуществлена.
"Sea King - современный и надежный вертолет, который поможет украинцам в самых разных сферах - от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая поставка из Германии такого рода", - приводятся в сообщении слова министра обороны Бориса Писториуса.
По его словам, обеспечение воздушной безопасности ФРГ "остается приоритетом".
Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €27 млрд с февраля 2022 года. Правительство Германии увеличит помощь с 4 млрд до 8 млрд евро в 2024 году.