США заявили об уничтожении более 25 ракетных установок и свыше 20 ракет хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что удары наносили по местам базирования беспилотных летательных аппаратов, радарам, средствам воздушного наблюдения и складам оружия

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты своими ударами уничтожили свыше 25 ракетных установок и более 20 ракет йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"По нашим подсчетам, с 11 января мы уничтожили или вывели из строя более 25 ракетных установок, свыше 20 ракет", - сказал он.

Кроме того, по словам Райдера, удары наносились по местам базирования беспилотных летательных аппаратов, радарам, средствам воздушного наблюдения и складам оружия. Он утверждает, что эти бомбардировки были эффективными.