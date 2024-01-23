Эстония присоединится к миссии Interflex по обучению украинских военных

В рамках этой миссии инструкторы Сил обороны республики будут готовить бойцов ВСУ на базах в Великобритании, сообщает портал Delfi

ВИЛЬНЮС, 23 января. /ТАСС/. Власти Эстонии приняли решение о присоединении страны к возглавляемой Великобританией миссии Interflex по обучению военнослужащих ВС Украины.

Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на заявление главы эстонского Минобороны Ханно Певкура.

По данным портала, "в рамках миссии Interflex инструкторы Сил обороны Эстонии займутся подготовкой украинских военных на базах в Великобритании". Кроме того, Эстония намерена продолжить обучение украинских военных на своей территории в рамках военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM).

Таким образом Эстония, отмечает портал, станет 12-й страной - участницей миссии Interflex, к которой присоединились "страны Северной Европы и Балтии, а также Австралия и Канада".