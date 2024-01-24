Президенты Турции и Ирана обсудят в Анкаре урегулирование в Газе и двусторонние отношения

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в Турцию с официальным визитом для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

"Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси посетит Турцию с официальным визитом 24 января 2024 года по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках визита в Анкаре под председательством президента Эрдогана и президента Ирана Раиси состоится восьмое заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном. На заседании совета будут рассмотрены все аспекты отношений между Турцией и Ираном и обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для углубления двустороннего сотрудничества", - подчеркнули в канцелярии.

Кроме того, ожидается, что в ходе переговоров "лидеры двух стран обменяются мнениями по текущим региональным и глобальным вопросам, в частности по израильским атакам на Газу и оккупированным палестинским территориям".

По итогам заседания планируется подписание различных соглашений, которые призваны укрепить ирано-турецкое сотрудничество.

Ранее поездка Раиси в Турцию была запланирована на 4 января, однако была отложена из-за теракта в Кермане, где 3 января прогремели два взрыва на дороге, ведущей к кладбищу с местом захоронения генерала Корпуса стражей исламской революции (входит в состав иранских ВС) Касема Сулеймани. В результате теракта погибли не менее 95 человек.