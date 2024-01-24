В постпредстве США объяснили плановыми поездками неучастие Блинкена в СБ ООН по Газе

В открытых дебатах высокого уровня ожидается участие порядка 20 министров стран - членов Организации Объединенных Наций

ООН, 24 января. /ТАСС/. Отсутствие госсекретаря США Энтони Блинкена на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку объясняется тем, что его рабочие поездки были запланированы заранее. Об этом заявил журналистам в ответ на вопрос корреспондента ТАСС заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

В Совете Безопасности ООН 23 января проходят открытые дебаты высокого уровня, на заседании помимо министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидается участие порядка 20 министров стран - членов ООН. Вместе с тем Соединенные Штаты на заседании представит замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, так как Блинкен и американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в настоящее время находятся в поездках по странам Африки. "Их поездки были запланированы заранее, не могу объяснить это как-либо иначе", - сказал он в ответ на вопрос об отсутствии Блинкена и Томас-Гринфилд на заседании.

О дебатах по Ближнему Востоку в СБ ООН Франция, выполняющая функции председателя органа в январе, объявила в начале января.