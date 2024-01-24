Глава МИД Палестины назвал "капризами" позицию Нетаньяху по ситуации в Газе

Рияд аль-Малики подчеркнул, что премьер-министр Израиля преследует хочет обеспечить собственное политическое выживание "в ущерб выживанию миллионов палестинцев"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики назвал "капризами" позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, настаивающего на продолжении военных действий в секторе Газа. Свою точку зрения он изложил во время выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

"С одной стороны, существует воля международного сообщества [к урегулированию ситуации]. А с другой стороны - капризы израильского премьер-министра, который преследует лишь одну цель - свое собственное политическое выживание в ущерб выживанию миллионов палестинцев <...>, в ущерб миру и безопасности для всех", - подчеркнул аль-Малики.

Он также назвал действия израильской армии в Газе "сознательной попыткой причинения вреда палестинскому народу" путем "наиболее ожесточенных и неизбирательных со времен Второй мировой войны бомбардировок", блокады анклава и принудительного выселения арабов из своих домов.