Алжир предложил созвать конференцию для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел республики Ахмед Аттаф призвал выработать решение, которое подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств

ООН, 24 января. /ТАСС/. Алжир предлагает созвать международную конференцию под эгидой ООН для выхода на окончательное урегулирование ближневосточного конфликта на основе двухгосударственного решения, которое подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств. Об этом заявил алжирский министр иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом Ахмед Аттаф, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Алжир предлагает созвать международную мирную конференцию под эгидой ООН, чтобы выйти на окончательное урегулирование ближневосточного конфликта на основе двухгосударственного решения", - сказал глава МИД.

"После событий, произошедших в секторе Газа, мы не можем вернуться к ситуации, которая была раньше. После того, что произошло в Газе, мы больше не можем мириться с этой войной, потому что ее первопричины никуда не исчезли", - продолжил Аттаф.

"И совершенно неприемлемо оставлять мир и безопасность на Ближнем Востоке заложниками Израиля, который ведет себя бессовестно. Израиль использует мир и безопасность в качестве предлога, чтобы добиваться собственных результатов", - подчеркнул алжирский министр. "Пусть Газа станет уроком для всех. Уроком, который заставил бы нас действовать. Уроком, который нельзя позабыть", - заявил он.

Алжир в 2024-2025 годах занимает кресло непостоянного члена Совбеза ООН.