Постпред Израиля потребовал от ООН бороться с "раковой опухолью" в лице Ирана

Гилад Эрдан также назвал абсурдным участие главы МИД республики Хосейна Амира Абдоллахияна в дискуссиях в Совбезе организации по поводу палестино-израильского урегулирования

ООН, 24 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен не только говорить о помощи палестинцам в секторе Газа, но и обратить внимание на Иран, от которого якобы исходит "реальная и серьезная угроза" для всего Ближнего Востока. Такое мнение выразил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации по Ближнему Востоку, назвав Иран "раковой опухолью" для региона.

Дипломат заявил о необходимости для Совбеза "сместить фокус на реальную и серьезную угрозу в сфере безопасности", исходящую, по его словам, от Ирана. "Ближний Восток страдает от рака, и до сегодняшнего дня Совет Безопасности лишь обсуждал прием аспирина. Рак не лечат аспирином. Пришло время этому Совету устранить корни этого рака, а не только его побочные следствия", - заявил он, предваряя свое выступление о ситуации вокруг сектора Газа.

Говоря о палестинском анклаве, он в очередной раз выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня является деятельность движения ХАМАС, а Израиль проводит оборонительную операцию. "Сегодняшнее заседание являет собой вершину абсурда ООН. ХАМАС и "Исламский джихад" - подлые террористы, но эти силы террора - лишь симптом подлинной угрозы для безопасности в регионе и за его пределами. Есть режим, ответственный за выделение 90% средств для бюджета ХАМАС, а также за их вооружение и подготовку. Это тот же режим, который снабжает [шиитскую организацию] "Хезболлах" высокоточными ракетами и поставляет хуситам баллистические ракеты. И все это делается с целью сеять хаос и нестабильность на Ближнем Востоке, и скоро эти теракты будут проводиться под новым прикрытием. И все же Совет практически игнорирует эту огромную угрозу, исходящую от режима аятолл в Иране", - полагает израильский дипломат.

Он назвал абсурдным участие главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в дискуссиях в Совбезе ООН по поводу палестино-израильского урегулирования, выразив мнение, что это подобно "участию гитлеровского министра в серьезном обсуждении того, как защищать евреев во время Холокоста". По версии Эрдана, все страны на Ближнем Востоке "были затронуты иранскими щупальцами террора", включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, Ирак и Сирию, а также Пакистан.

Израильский постпред также утверждал, что Иран вооружал фронт ПОЛИСАРИО против Марокко, организовал масштабную кибератаку против Албании и якобы поставлял оружие для использования в зоне боевых действий на Украине. "Если Совет продолжит фокусироваться только на оказании помощи Газе, что поистине важно, и будет игнорировать коренную угрозу для Ближнего Востока и мира - иранскую угрозу, то нас ждет очень темное, радикальное, шиитское будущее", - полагает Эрдан.