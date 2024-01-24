США допускают создание временных буферных зон на границе Израиля и Газы

Эти зоны необходимы для возвращения домой перемещенных израильтян, отметил глава Госдепартамента Энтони Блинкен

НАЙРОБИ, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты допускают возможность создания на границе Израиля и сектора Газа временных буферных зон для возвращения домой перемещенных граждан еврейского государства. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Госдепартамента.

Отвечая на вопрос о вероятности создания таких зон, он подчеркнул, что США выступают категорически против изменения границ палестинского анклава. При этом Блинкен отметил, что после проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС "сотни тысяч людей с севера и юга Израиля" были вынуждены из соображений безопасности покинуть свои дома.

"Будет абсолютно уместно, если у этих людей появится возможность вернуться домой и начнут действовать договоренности в сфере безопасности, которые позволили бы им это сделать. Мы поддержим [подобный вариант]", - сообщил глава Госдепа. "Поэтому если нужны переходные договоренности, которые позволят поступить таким образом, это одно дело", - сказал он, добавив, что США при этом не допустят изменения постоянного статуса сектора Газа. Блинкен утверждал, что Вашингтон выступает за сохранение "территориальной целостности Газы", а также создание палестинской администрации, которая управляла бы Западным берегом реки Иордан и сектором Газа.