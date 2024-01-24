Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил, что его страна вовлечена "в подобные переговоры, чтобы проверить, есть ли пути, где можно добиться прорыва"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Швейцарские власти изучают возможность организации мирных переговоров по Украине, этот вопрос пока находится на начальной стадии. С таким заявлением выступил во вторник на брифинге для журналистов глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Мы находимся в стартовой точке, в начале предварительных переговоров, и мы вовлечены в подобные переговоры, чтобы проверить, есть ли пути, где мы можем добиться прорыва", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

"Наши дипломатические традиции ставят нас в положение, когда нам необходимо быть полезными, найти путь [выхода из конфликта], и это то, что мы изучаем в данный момент", - ответил глава МИД на вопрос корреспондента ТАСС о том, рассматривает ли Швейцария возможность стать площадкой для переговоров по мирному урегулированию на Украине.

Кассис 23 января встретился в штаб-квартире ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их диалог тет-а-тет продлился чуть больше часа. Собеседники обсудили ряд практических вопросов, в том числе связанных с работой Швейцарии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.