Глава МИД Франции заявил, что Израиль не может решать судьбу палестинцев в Газе

Стефан Сежурне также выступил за перезапуск урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств

ООН, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выступил за перезапуск урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств, подчеркнув, что Израиль не может решать за палестинцев, как им управлять страной и останутся ли они в секторе Газа. Об этом он заявил, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Мы должны приложить все возможные усилия для достижения политического урегулирования данного конфликта. Для этого необходимо перезапустить мирный процесс", - сказал министр.

Он подчеркнул, что сейчас сохраняется риск втягивания в конфликт других стран региона и напомнил о принимавшихся ранее резолюциях СБ ООН, в том числе от 1967 года, которая предлагала план мирного сосуществования палестинского и израильского государств в рамках предложенных границ.

"Эти рамки зафиксированы международным правом и этой позиции Франция постоянно придерживается. Поэтому ни израильтяне, никто не может решать за палестинцев, как они будут управлять [своей страной] и каков будет их суверенитет", - сказал Сежурне. Он добавил, что "не Израилю решать судьбу палестинского народа в Газе", назвав анклав палестинской территорией и призвав обеспечить в нем всю полноту власти палестинской администрации.

Свое выступление глава французской дипломатии предварил заявлением о том, что Франция "является другом израильского и палестинского народов". С одной стороны, он выступил за соблюдение права Израиля "на легитимную защиту от терроризма" после нападений 7 октября 2023 года. С другой стороны он выступил за немедленное прекращение огня в секторе Газа для обеспечения поставки гуманитарной помощи и призвал прекратить насилие в отношении палестинцев, "особенно со стороны радикальных поселенцев" на Западном берегу реки Иордан.