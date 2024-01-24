Швейцария надеется разблокировать диалог о мирных переговорах между Россией и Украиной

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис считает, что пока Москва и Киев занимают "диаметрально противоположные позиции" по части урегулирования кризиса

ООН, 24 января. /ТАСС/. Швейцария надеется разблокировать диалог по организации мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку без Москвы такие переговоры невозможны. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на брифинге для журналистов.

"Очевидно, что мирного решения не может быть без России, поскольку ее это касается напрямую. Целью этой встречи было разблокировать диалог, который бы продолжался в этом направлении", - сказал он, комментируя состоявшуюся ранее встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кассис отказался разглашать подробности беседы, отметив, что "подобные переговоры должны вестись в тишине". Он лишь сообщил о подготовке к обсуждению возможности организации мирной конференции по Украине с другими странами, включая Китай и Индию. Пока что, по его словам, Москва и Киев занимают "диаметрально противоположные позиции" по части урегулирования кризиса.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня и в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин прокомментировал швейцарскую инициативу, заявив в интервью газете Sonntags Zeitung, что в нынешнем виде она обречена на провал. В первую очередь это связано с желанием навязать "формулу мира" Зеленского, "которая является набором ультиматумов в адрес России". Гармонин подчеркнул, что с Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов, и констатировал, что Москва не видит возможности участия в таком формате. Посол также пояснил, что в отсутствие России "мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату, а без российского участия любые разговоры об урегулировании на Украине "бессмысленны и лишены каких-либо перспектив".