Швейцария заявила о готовности собрать ключевых игроков конфликта на Ближнем Востоке

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил, что основными элементами урегулирования конфликта являются освобождение остающихся заложников, гуманитарное прекращение огня, беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи, соблюдение международного гуманитарного права

ООН, 24 января. /ТАСС/. Швейцария готова собрать вместе ключевых игроков израильско-палестинского конфликта и поддержать усилия по поиску мирного решения. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Мы готовы собрать вместе ключевых игроков этого конфликта и поддержать любые усилия, пролагающие путь к миру, что включает, например, мирный план, объявленный Европейским союзом", - сказал министр.

Он подчеркнул необходимость "дальнейших шагов по политическому урегулированию". "Мы все должны работать над этим - стороны конфликта, государства региона и члены этого Совета. Вместе мы должны представить будущее на основе всеобъемлющего подхода", - сказал глава швейцарского МИД, назвав среди основных элементов урегулирования "освобождение остающихся заложников, гуманитарное прекращение огня, беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи, соблюдение международного гуманитарного права, и все это - на фоне политического решения". "Уверен, что все мы в ООН имеем возможность собраться вместе, чтобы изменить перспективу", - резюмировал Кассис.