Генсек ООН предупредил о приближении масштабной эскалации на Ближнем Востоке

Антониу Гутерриш обратил внимание на ежедневные перестрелки вдоль границы Израиля и Ливана, а также на обострение ситуации в Красном море

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Масштабная эскалация на Ближнем Востоке превращается из угрозы в действительность. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.

"Риски более широкой региональной эскалации становятся реальностью", - сказал он.

Гутерриш обратил внимание участников заседания на ежедневные перестрелки вдоль "голубой линии" - границы Израиля и Ливана. "Погибли уже 6 израильских и 25 ливанских мирных граждан, а десятки тысяч человек с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома", - отметил генсек и потребовал выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1701, установившей режим прекращения огня в регионе после конфликта между Израилем и шиитской организацией "Хезболлах" летом 2006 года.

Он добавил, что серьезное беспокойство вызывает ситуация в Красном море. "Атаки хуситов нарушают мировую торговлю. За этими атаками последовали удары, которые наносят Соединенные Штаты и Великобритания по позициям хуситов в Йемене. Кроме того, почти на ежедневной основе наносятся удары по базам США и сил международной коалиции в Ираке и Сирии. США в ответ нанесли воздушные удары, выбрав в качестве целей лица и группы, подозреваемые в ударах [по базам]", - указал Гутерриш.

Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах риск просчета "крайне высок". "Я призываю все стороны воздержаться от агрессивной риторики и немедленно положить конец действиям, которые могут усугубить напряжение", - заключил генеральный секретарь.